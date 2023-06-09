Донецк, 9 июня, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Гражданские службы, включая администрацию, смогут зайти в Артёмовск (ДНР) после того, как российские войска отодвинут на достаточное расстояние украинские силы и ВСУ прекратят обстреливать населённый пункт, заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Он уточнил, что в настоящее время вся деятельность направлена на разминирование территорий.

«После того, как вся эта работа будет проведена, после того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы», — сообщил Пушилин в интервью РИА Новости.

Врио главы отметил, что эту работу будут вести в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Он подчеркнул, что у властей ДНР уже есть подобный опыт, который применялся в Мариуполе и других местах.

Пушилин отказался называть конкретные сроки по началу работы гражданских служб в Артёмовске. По его совам, говорить на эту тему пока рано.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили Артёмовск 20 мая. Бои за город продолжались более 220 дней. 5 июня Денис Пушилин рассказал, что ситуация на флангах под Артёмовском очень тяжёлая, но контролируемая.

8 июня врио главы ДНР сообщил, что украинские войска регулярно обстреливают город и пытаются найти уязвимости в его обороне, а также мешают проводить разминирование и налаживать мирную жизнь. При этом он назвал мифом сообщения о якобы «украинском присутствии» в Артёмовске.

Пушилин добавил, что такую недостоверную информацию распространяют власти Украины.