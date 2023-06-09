Анкара, 9 июня, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Первая женщина-председатель Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан возглавит это учреждение в соответствии с указом, который был подписан президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в официальном вестнике турецких властей Resmi Gazete.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На должность главы ЦБ Турции впервые назначена женщина. Эркан защитила докторскую диссертацию в Принстонском университете, получила дополнительное финансовое образование в Гарвардском и Стэнфордском университетах.

Ранее она работала в инвестбанке Goldman Sachs, являлась членом правления First Republic Bank. Предыдущий руководитель турецкого ЦБ — Шахап Кавджиоглу возглавит Совет по банковскому регулированию и надзору Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня в Великом национальном собрании Турции прошла инаугурация переизбранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После вступления в должность он сменил всех глав основных министерств страны, в том числе МИД, Минобороны, МВД и Минфина.

Свои рабочие места сохранили глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа, а также глава министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.