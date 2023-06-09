Владивосток, 9 июня, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке непогода привела к аварийному отключению электричества. В городе без света остались более 500 многоквартирных домов, сообщили 9 июня в пресс-службе АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ», — подтвердили в компании.

Авария затронула потребителей Первомайского района города. Энергетики работают над устранением её причин. В компании заверили, что на восстановительные работы уйдёт примерно один час.

Во Владивостоке менее чем за сутки выпало около 106 мм осадков, месячная норма июня превышена. Из-за ливня подтоплены дороги, а с косогоров сошел грунт. Кроме того, оказались повреждены тротуары и подпорные стены.

Местами сильные потоки воды разрушили асфальт и брусчатку. Повалено несколько деревьев. ГУ МЧС России по Приморскому краю предупредило, что утром и днём 9 июня, а также ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье региона ожидаются сильные дожди, возможны порывы ветра до 23 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня во Владивостоке из-за аварии на подстанции остались без электроснабжения более 160 многоквартирных домов с населением около 22 тысяч человек. Прокуратура Владивостока начала проверку по факту произошедшего.

В начале мая в городе Стаханове Луганской Народной Республики в результате автоматического отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения остались 6217 абонентов.