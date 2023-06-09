Симферополь, 9 июня, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Ситуация в зоне провидения специальной военной операции (СВО) меняется постоянно, и цели спецоперации могут подвергнуться изменениям, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24».

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — сказал он.

Аксенов отметил, что цели СВО ранее сформулировал президент России Владимир Путин, который продолжает говорить о них. Глава региона также признался, что «изначально» считал, что если не демилитаризовать большую часть Украины, то страна войдёт в ЕС и НАТО.

Ему задали вопрос о предпочтительном сценарии развития событий вокруг украинского конфликта. Аксенов назвал этот вопрос «больным» и не стал на него отвечать.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Владимир Путин заявил, что целями спецоперации являются защита людей и самой России от угроз, попытки создания которых наблюдаются на прилегающих к РФ территориях. 10 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москве удалось достигнуть некоторой части задач СВО за первый год её провидения.

При этом он отметил, что России необходимо отодвинуть украинские войска ещё дальше, что означает продолжение спецоперации. 28 мая Дмитрий Песков заявил, что цели СВО не изменились, и их необходимо реализовать.