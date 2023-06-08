Нью-Йорк, США, 9 июня, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций (ООН) Сергей Кислица в присутствии дипломатов нескольких западных государств призвал Россию обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ на левобережье Днепра для содействия населению после разрушения Каховской ГЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В частности, украинский дипломат вместе с коллегами из США, Великобритании, Японии и другими западными государствами указали на необходимость предоставить доступ для ООН и Международного комитета Красного Креста.

Ранее ИА Регнум передавало, 7 июня ООН и Красный Крест якобы отказались оперативно оказывать Киеву ту помощь, о которой украинские власти запрашивали из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. На следующий день в Брюсселе представители Украины запросили срочную гуманитарную помощь НАТО из-за ситуации на станции.

Представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины. Официальный представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что сотрудники ООН находятся на контролируемой украинскими властями территории и что они не получили доступ на территорию, которая контролируется Россией.

К разрушению Каховской ГЭС в ночь на 6 июня привели ракетные удары ВСУ. В результате начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказалось несколько населённых пунктов Херсонской области.