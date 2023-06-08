* РДК — запрещённая в России организация

Москва, 9 июня, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве победителя одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) за попытку вступления в «Русский добровольческий корпус» (РДК — организация, деятельность которой запрещен в России), сообщил в своём Telegram-канале военкор Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Вместе с ним удалось задержать еще несколько человек. На представленных военкором кадрах видно, что силовики нашли и изъяли у указанных лиц ножи, компьютеры, а также предметы и брошюры с нацистской символикой.

Правоохранительные органы считают, что все задержанные пытались отравиться на Украину для вступления в «Русский добровольческий корпус»*.

Дмитрий Волхов является победителем 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». На программе он называл себя колдуном и служителем культа языческого бога Велеса.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта на приграничное село в Брянской области напала группа вооружённых украинских экстремистов. ФСБ России сообщило, что атаку организовал основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов).

Он также являлся непосредственным участником нападения. В конце марта Капустина* объявили в розыск. Его подозревают в покушении на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.