Бердянск, Запорожская область, 9 июня, 2023, 01:53 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области выясняют причины мощного взрыва, после которого начался пожар, написал в своём Telegram-канале 9 июня председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Он отметил, что сообщения об ударе по городу британскими крылатыми ракетами не подтвердились.

«Информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается — местные жители сообщают, что никаких прилётов не было», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что, по предварительной версии, возгорание произошло в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте возле хлебокомбината. На месте работают экстренные службы, которые перекрыли газ в районе происшествия.

Ранее ИА Регнум передавало, 8 июня стало известно о взорванном автомобиле в Бердянске. Взрыв прогремел вечером возле дома номер 15 на улице Северной. О пострадавших не сообщалось.

В мае ВСУ нанесли удар ракетами по территории элеватора и складам в Бердянске. Вспыхнул пожар и выбило стёкла в расположенных поблизости домах.