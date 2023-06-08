Рогов сообщил о пожаре около газовой станции после взрыва в Бердянске
Рогов опроверг информацию о прилётах в Бердянске, где произошли мощный взрыв и пожар
Бердянск, Запорожская область, 9 июня, 2023, 01:53 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области выясняют причины мощного взрыва, после которого начался пожар, написал в своём Telegram-канале 9 июня председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что сообщения об ударе по городу британскими крылатыми ракетами не подтвердились.
«Информация об ударе по Бердянску британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow не подтверждается — местные жители сообщают, что никаких прилётов не было», — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что, по предварительной версии, возгорание произошло в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте возле хлебокомбината. На месте работают экстренные службы, которые перекрыли газ в районе происшествия.
Ранее ИА Регнум передавало, 8 июня стало известно о взорванном автомобиле в Бердянске. Взрыв прогремел вечером возле дома номер 15 на улице Северной. О пострадавших не сообщалось.
В мае ВСУ нанесли удар ракетами по территории элеватора и складам в Бердянске. Вспыхнул пожар и выбило стёкла в расположенных поблизости домах.