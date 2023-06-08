Брюссель, 9 июня, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обратился с призывом прекратить огонь в Херсонской области. Об этом он написал в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель сослался на поступающие сообщения об обстрелах, угрожающих спасению гражданского населения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. При этом он обвинил в происходящем Россию.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», — заявил он.

При этом ранее в США не смогли подтвердить причастность России к разрушению Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 6 июня заявил, что в Вашингтоне видели заявления об ответственности России за подрыв плотины на Каховской ГЭС. По его словам, США взаимодействуют с Киевом для сбора большей информации для оценки ситуации.

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали около 5 тысяч человек, в том числе 178 детей. В пунктах временного размещения находятся около тысячи человек. Прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей.

Обстрелы ВСУ в ночь на 6 июня привели к разрушению Каховской ГЭС. Вода хлынула на населённые пункты Херсонской области. Число погибших после разрушения ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два жителя погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны.