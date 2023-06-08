В ЕС призвали к немедленному прекращению огня в Херсонской области
Глава европейской дипломатии Боррель призвал прекратить огонь в Херсонской области
Брюссель, 9 июня, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обратился с призывом прекратить огонь в Херсонской области. Об этом он написал в своем микроблоге.
Боррель сослался на поступающие сообщения об обстрелах, угрожающих спасению гражданского населения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. При этом он обвинил в происходящем Россию.
«Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», — заявил он.
При этом ранее в США не смогли подтвердить причастность России к разрушению Каховской ГЭС.
Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 6 июня заявил, что в Вашингтоне видели заявления об ответственности России за подрыв плотины на Каховской ГЭС. По его словам, США взаимодействуют с Киевом для сбора большей информации для оценки ситуации.
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали около 5 тысяч человек, в том числе 178 детей. В пунктах временного размещения находятся около тысячи человек. Прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей.
Обстрелы ВСУ в ночь на 6 июня привели к разрушению Каховской ГЭС. Вода хлынула на населённые пункты Херсонской области. Число погибших после разрушения ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два жителя погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны.