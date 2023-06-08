Мелитополь, 9 июня, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Активные боевые действия возобновились в районе между городами Орехов и Токмак в Запорожской области, написал в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком. Наши ребята удерживают позиции в активной обороне», — сообщил он.

Рогов отметил, украинские войска несут существенные потери.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Рогов написал о том, что ВСУ попытались перейти в масштабное контрнаступление в Запорожской области. При этом все попытки киевской армии провалились и привели к колоссальным потерям для ВСУ.

В свою очередь командующий группировкой российских войск генерал-полковник Александр Романчук заявил, что перед попыткой наступления на запорожском направлении украинские силы нанесли удары по позициям Вооружённых сил России.

Он уточнил, что ударам подвергались пункты управления и объекты тыла. При этом Романчук подчеркнул, что ВСУ не удалось провести внезапную атаку благодаря действиям российской разведки.