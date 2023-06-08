Вашингтон, 9 июня, 2023, 00:30 — ИА Регнум. США, Россия и Китай являются сверхдержавами в формирующемся многополярном мире, заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли 8 июня на церемонии вручения дипломов выпускникам Национального университета обороны Соединённых Штатов.

The U.S. Army Марк Милли

Он отметил, что после падения Берлинской стены США оставались единственной сверхдержавой, тогда как в период холодной войны их было две.

«Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал Милли.

По словам генерала, в ближайшее десятилетие Китай намерен претендовать на лидерство в Азиатском регионе, нарастить военный потенциал. Пекин стремится к конфронтации не только с США, но и с соседями, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, китайские аналитики пришли к выводу, что каждая сверхдержава обладает своими военными козырями. Самый выдающийся и превосходящий все остальные системы ― у России. Речь идёт о системе ядерного сдерживания «Периметр», известной также как «Мёртвая рука». В случае атаки противника на территорию России она сразу же отреагирует на опасность и нанесёт мгновенный контрудар.

У США в числе козырей названы экономическая и военная мощь, а также базы с солдатами и оружием, размещённые на территории многих стран. Козырем Китая является межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41, способная наносить глобальные удары.