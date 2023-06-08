Голая Пристань, Херсонская область, 8 июня, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Ударный украинский беспилотник сбили в ходе эвакуации мирных жителей на херсонском направлении, 8 июня сообщили журналистам в экстренных службах Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По уточнённым данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который запустили ВСУ, поразили подразделения группировки войск «Днепр» в одном из пунктов сбора эвакуируемых из зоны затопления граждан.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» в одном из пунктов сбора эвакуируемого из зоны затопления населения недалеко от населенного пункта Голая Пристань сбит ударный беспилотник ВСУ», — сказал представитель служб, которого цитирует ТАСС.

Это произошло около населённого пункта Голая Пристань. Для уничтожения БПЛА применялись противодронные ружья и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина. Ещё два человека получили ранения, их эвакуировали в больницу.

В этот же день зенитчики группировки войск «Днепр» сбили на херсонском направлении украинский штурмовик Су-25. ВСУ нанесли авиаудар на предельно малой высоте двумя самолётами с применением неуправляемых авиационных ракет. С поставленной задачей украинские пилоты не справились, ракеты упали в воду.