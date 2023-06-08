Москва, 8 июня, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Второй воздушный коридор для рейсов в южном направлении откроют в России с 12 июня, сообщили журналистам источники в двух авиакомпаниях.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Об этом пишет «Лента. ру». Один из источников утверждает, что пилоты уже получили извещения об предстоящих нововведениях. Другой собеседник заявил, что появилась информация о новом маршруте и авиакомпании.

Использование нового воздушного коридора поможет увеличить пропускную способность авиаперевозок и позволит сократить время полета. Отмечается, что ширина этого маршрута достигнет десяти километров.

Источники также рассказали, что коридор могут использовать авиакомпании, которые выполняют рейсы из Москвы в Сочи и в турецкие аэропорты, а также в обратном направлении. При этом полеты сверх лимита и в других направлениях совершаются через воздушное пространство Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли написала о том, что российские авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения государственных субсидий в размере 1,5 млрд рублей. Объем помощи упал с 9 млрд до 7,5 млрд рублей.

Больше всего отмена авиарейсов коснулась Омской и Тюменской областей, Татарстана, Санкт-Петербурга, Дагестана и Северной Осетии.