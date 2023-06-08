Херсон, 8 июня, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Ущерб от разрушения жилых домов в Херсонской области после затопления, по предварительной оценке, составит более 1,5 млрд рублей, написал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», — сообщил он, уточнив, что полностью оценить сложившуюся ситуацию можно будет только после схода воды.

Сальдо добавил, что сотрудникам ГУ МЧС России по Херсонской области поручено произвести подомовой обход и подготовить передвижные мотопомпы для откачки воды с нижних этажей, а также из подвальных помещений.

Сальдо отметил, что заниматься обеззараживанием территорий будут российские военные, имеющие для этого специальные средства. Первый этап устранения последствий ЧП планируется начать с восстановления водоснабжения, дорог и жизненно важной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, часть задвижек оказались разрушены. Неконтролируемый сброс воды привёл к полному или частичному затоплению более 30 населённых пунктов. Число погибших после разрушения станции, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два жителя погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС шагом киевских властей к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.