Вашингтон, 8 июня, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Западные страны сделали всё возможное для подготовки контрнаступления армии Украины, заявил 8 июня президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По его словам, Соединённые Штаты будут и далее оказывать финансовую помощь Украине.

«В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — добавил Байден.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил 8 июня, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли значительные потери личного состава и военной техники, поскольку столкнулись с более сильным, чем ими ожидалось, сопротивлением российских сил. При этом число погибших и раненых не уточнялось.