Херсон, 8 июня, 2023, 21:54 — ИА Регнум. С киевским режимом, который при помощи коллективного Запада активизировал свою агрессию и занимается терроризмом, не может быть переговоров, его следует уничтожить, заявил 8 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В нашей борьбе наступает решительный момент. Враг при помощи коллективного Запада сосредоточил силы и активизировал агрессивные действия против России и её людей. На фронте у него не получается — наши воины дают американским марионеткам сокрушительный отпор. Поэтому противник опустился до самого отвратительного терроризма, направленного на мирное население», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Жители Херсонской области сейчас находятся в нечеловеческих условиях масштабной катастрофы и террористических атак, но ведут себя как настоящие бойцы, мужественно преодолевая все тяготы, отметил он.

«Замечаю, что люди преодолели внутри себя последние сомнения. Отступать нам некуда. Все настроены решительно — только вперёд, только к победе! С таким врагом не может быть никаких разговоров и переговоров. Бесчеловечный киевский режим нужно уничтожить», — добавил врио губернатора.

Ранее 8 июня Сальдо сообщил, что после обстрелов ВСУ зоны эвакуации в Голой Пристани число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС и в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек. 62 человека госпитализированы.

Как сообщало ИА Регнум, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Переговоры с Киевом могут возобновиться при готовности к этому властей Украины и особенно — её западных кураторов, пока такой готовности не просматривается, отметили ранее в МИД России. Условия Москвы остаются прежними — выполнение всех требований, поставленных перед началом спецоперации, и признание возвращения четырёх регионов в состав России.