Белгород, 8 июня, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Над Белгородом сработала система ПВО, на подлёте к городу сбиты две воздушные цели, сообщил 8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили», — рассказал он.

Ранее Гладков сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе, украинские боевики повредили территории производственной базы.

Также 8 июня ВСУ обстреляли из миномётов хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, рассказал Гладков, добавив, что в результате обстрела никто не пострадал.

А в Краснояружском районе два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате этой атаки в селе Вязовом есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения.