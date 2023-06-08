Москва, 8 июня, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Алкогольным напитком «Мистер Сидр» в России, по последним данным, отравился 101 человек, сообщила 8 июня пресс-служба Минздрава России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек», — говорится в сообщении.

Зафиксирован 31 летальный случай, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, информация о массовом отравлении россиян начала поступать 5 июня: жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. С тех пор количество пострадавших от суррогатного алкоголя ежедневно росло.

8 июня стало известно, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова.

В МВД пояснили, что данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий. За хищение спиртосодержащей жидкости задержаны два жителя Самары, их сообщники устанавливаются. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.

Специалисты Роспотребнадзора к настоящему моменту изъяли из оборота более 70 тыс. литров алкогольного напитка «Мистер Сидр». Продукция выявлена и изъята в Астраханской, Курганской области, Удмуртии, Владимирской области, Республике Крым, Рязанской области, Республике Мордовия, Волгоградской области, Республике Чувашия, Республике Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермском крае, Республике Марий Эл, Республике Башкортостан и Нижегородской области.