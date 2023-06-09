Москва, 9 июня, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Московский производитель одежды Epic Merch с начала года расширил свой ассортимент почти в два раза. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Epic Merch

«Сфера легкой промышленности в Москве представлена более чем 250 предприятиями, которые активно занимают освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши и удовлетворяют растущий потребительский спрос. Компании развиваются, наращивают объемы производства и расширяют перечень выпускаемой продукции», — отметил Овчинский. Он добавил, что компания Epic Merch начала выпускать собственные изделия в августе прошлого года, и за это время производитель изготовил около 12 тысяч товаров. «В этом году компания добавила в свой ассортимент восемь новых видов изделий», — подчеркнул он.

В ассортименте Epic Merch есть панамы, жилеты, рубашки, топы, бомберы, куртки, шарфы, футболки, брюки, спортивные костюмы и варежки. Также компания активно использует в производстве новые технологии. Так, пуговицы для рубашек печатает 3D-принтер, что позволяет изготавливать уникальные модели, а также снижать их себестоимость. Купить продукцию Epic Merch можно онлайн, с помощью сайта и телеграм-канала и в офлайн-магазинах.