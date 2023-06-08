Голая Пристань, Херсонская область, 8 июня, 2023, 21:25 — ИА Регнум. С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали около 5 тысяч человек, в том числе 178 детей, в пунктах временного размещения находятся около тысячи человек, сообщил 8 июня врио главы региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тысяч человек, из них детей — 178, маломобильных граждан — 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, врио губернатора также сообщил, что после обстрела ВСУ зоны эвакуации в Голой Пристани число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС и в ходе эвакуации выросло до семи. 62 человека госпитализированы.

Ранее 8 июня пункт временного размещения граждан в Скадовске посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Ему доложили о работе по эвакуации граждан и решению вопросов, с которыми обращаются временно переселённые жители.

Как сообщало ИА Регнум, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.