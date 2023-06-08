Москва, 8 июня, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом говорится в заключении комитета, размещённом в думской электронной базе.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

В частности, в нём указано, что правительство и правовое управление Госдумы ранее высказали замечания к проекту, но они не влияют на его концепцию и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Госдуме пояснили, что поэтапное повышение призывного возраста, планируемое в России, никак не отразится на весеннем призыве 2023 года. Если депутаты примут законопроект, то в 2024 году призывной возраст в России будет установлен на уровне от 19 до 30 лет, а в 2026-м — от 21 года до 30 лет.

22 декабря 2022 года в ходе расширенной коллегии оборонного ведомства президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введении в армии других структурных изменений.