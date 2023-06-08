Москва, 8 июня, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тыс. литров алкогольного напитка «Мистер Сидр», сообщили 8 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мистер «Сидр»

Уточняется, что напиток, произведённый на территории Самарской области, изымали специалисты территориальных органов ведомства совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования.

Продукция выявлена и изъята во многих регионах России: в Астраханской области, Курганской области, Республике Удмуртия, Владимирской области, Республике Крым, Рязанской области, Республике Мордовия, Волгоградской области, Республике Чувашия, Республике Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермском крае, Республике Марий Эл, Республике Башкортостан и Нижегородской области.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стали поступать сообщения, что жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. К 8 июня Минздрав проинформировал о 97 случаях отравления по всей стране, 31 пострадавшего спасти не удалось, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно 8 июня, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова.

В МВД пояснили, что данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий. За хищение спиртосодержащей жидкости задержаны два жителя Самары, их сообщники устанавливаются. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.