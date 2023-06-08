Голая Пристань, Херсонская область, 8 июня, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС, а также в ходе последующей эвакуации увеличилось до семи человек, два человека погибли при обстреле ВСУ эвакуационной зоны, сообщил 8 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«К сожалению, есть погибшие — семь человек. В том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

62 человека госпитализированы в больницы на расстояние более 15 км, им оказывается необходимое лечение, рассказал губернатор. Для эвакуации жителей в безопасные районы и пункты временного размещения задействован 121 автобус. МЧС, общественные организации, благотворительные фонды и политические партии направляют в регион гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.