Москва, 8 июня, 2023, 21:08 — ИА Регнум. В России 12 июня планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг, что позволит сократить время полетов, а также увеличить пропускную способность маршрута. Об этом 8 июня РБК сообщили источники в двух авиакомпаниях.

Анна Алябьева ИА REGNUM

В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты уже получили соответствующие извещения, однако в Росавиации эту информацию пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация с 24 февраля 2022 года закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее в Росавиации заявляли о сохранении субсидируемых авиарейсов на самых социально значимых направлениях.