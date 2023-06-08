Горловка, ДНР, 8 июня, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ выросло до трёх. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Увы. Ещё один погибший мирный житель Горловки», — написал он.

По словам главы города, за день погибли три человека, ещё десять получили ранения различной степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня украинские войска в 13:05 выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО, а также шесть снарядов калибра 122 мм. Ранее Приходько сообщал о двух погибших и девяти раненых.

Горловка располагается в 50 км севернее Донецка и находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков. В результате предыдущего обстрела, который произошёл 4 июня, погиб мирный житель посёлка Зайцево (Никитовский район города).