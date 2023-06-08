Белгород, 8 июня, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, украинские боевики повредили территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Кроме того, осколками снарядов была повреждена газовая труба.

Гладков сообщил, что оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Также 8 июня ВСУ обстреляли из миномётов хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, рассказал Гладков, добавив, что в результате обстрела никто не пострадал. А в Краснояружском районе два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате этой атаки в селе Вязовом есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения.