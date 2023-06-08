Вашингтон, 8 июня, 2023, 20:17 — ИА Регнум. На современной политической карте мира существуют как минимум три сверхдержавы — Россия, Китай и США. Об этом 8 июня заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны.

«Сейчас становится всё более очевидным, что мы находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы», — сказал Милли.

Он напомнил, что во время холодной войны в противостоянии участвовали две сверхдержавы, но после развала Советского Союза США остались единственной.

По его мнению, в течение следующих нескольких десятилетий мир столкнётся с очень серьёзными вызовами и кризисами, поскольку три сверхдержавы — это намного сложнее, чем две.

Милли добавил, что ситуация осложняется тем, что ряд стран стал играть заметную роль в своих регионах и впоследствии может претендовать и на статус сверхдержав.

Как сообщало ИА Регнум, на Всемирной онлайн-конференции по многополярности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками порядка, основанного на правилах.

Президент России Владимир Путин считает, что тренд многополярного мира будет только усиливаться. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заявил российский лидер.