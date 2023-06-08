Луганск, 8 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Во вторую Луганскую городскую многопрофильную больницу 8 июня после обстрела ВСУ доставили четверых пострадавших, они получают всю необходимую помощь, но одному из пострадавших потребуется длительное лечение, рассказал корреспонденту ИА Регнум главврач больницы Дмитрий Быков.

ИА REGNUM Дмитрий Быков

ИА REGNUM Дмитрий Быков

«Сегодня к нам были доставлены четверо пострадавших в результате обстрела. Гражданские, трое мужчин и одна женщина, с минно-взрывными травмами. Сейчас они получают лечение, всем необходимым обеспечены», — заявил он.

Можно прогнозировать, что в течение двух недель трое пострадавших смогут вернуться к обычной жизни, но ещё одному, вероятно, потребуется продолжительное лечение, добавил главврач.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM Извлеченный из тела осколок

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что удар пришёлся по промзоне города.

В результате обстрела пострадали четверо мирных жителей, их госпитализировали, сообщил позднее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.