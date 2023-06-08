Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Луганск, 8 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Во вторую Луганскую городскую многопрофильную больницу 8 июня после обстрела ВСУ доставили четверых пострадавших, они получают всю необходимую помощь, но одному из пострадавших потребуется длительное лечение, рассказал корреспонденту ИА Регнум главврач больницы Дмитрий Быков.
«Сегодня к нам были доставлены четверо пострадавших в результате обстрела. Гражданские, трое мужчин и одна женщина, с минно-взрывными травмами. Сейчас они получают лечение, всем необходимым обеспечены», — заявил он.
Можно прогнозировать, что в течение двух недель трое пострадавших смогут вернуться к обычной жизни, но ещё одному, вероятно, потребуется продолжительное лечение, добавил главврач.
Как сообщало ИА Регнум, утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что удар пришёлся по промзоне города.
В результате обстрела пострадали четверо мирных жителей, их госпитализировали, сообщил позднее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.