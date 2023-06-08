Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Отец погибшего в египетской Хургаде россиянина Владимира Попова рассказал РЕН ТВ о произошедшем. По словам Юрия Попова, всё произошло очень быстро, никто не смог помочь. Мужчина считает, что к трагедии привели нелепые стечения обстоятельств.

Кадр из видео

«Сегодня мы пошли на пляж отдохнуть. На сына напала акула, это всё случилось за секунды… Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду», — рассказал Юрий.

По его словам, пляж, на котором купался сын, был безопасным, акул там никогда раньше не замечали.

«Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок», — сказал он.

При этом рядом с Владимиром не было никого из родных, мимо плыли только туристы, а помочь парню уже было невозможно.

Ранее в генконсульстве России сообщили о гибели молодого человека в результате нападения акулы в Красном море. Инцидент произошёл в районе Dream Beach в Хургаде.

В МИД 8 июня подтвердили гибель гражданина России из-за нападения акулы в Хургаде. Дипломаты призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать устанавливаемые властями страны запреты на купание и дайвинг и неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о необходимости выйти из моря.