Москва, 8 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Четыре колонны украинских войск были остановлены благодаря высочайшей плотности минных полей в российской обороне. Об этом 8 июня заявил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что минные поля были установлены с высочайшей плотностью в направлении действий 47-й механизированной бригады ВСУ.

«Фактически все четыре украинские колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями», — сказал Попов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Попов заявил, что российские военные сорвали планы ВСУ по выходу к Азовскому морю в ходе наступления на запорожском направлении.

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук рассказал, что на запорожском направлении уничтожены три танка Leopard. Всего при попытке наступления ВСУ потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.