Атланта, США, 8 июня, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины понесли значительные потери личного состава и военной техники, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских сил, сообщил 8 июня CNN, ссылаясь на двух американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации уточняется, что речь идёт о первой попытке ВСУ прорвать позиции России на востоке Украины. Российские войска встретили там противника и оказали сопротивление при помощи противотанковых ракет, гранат и миномётов.

При этом не уточняется, какие именно потери понесли украинские боевики. Источники CNN лишь назвали эти потери значительными.

Вместе с тем, американские источники телеканала уверяют, что понесённые потери не повлияют на исход украинского контрнаступления.

Ранее другой телеканал ABC News со ссылкой на чиновника, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что контрнаступление ВСУ находится в активной фазе. Отмечается, что 8 июня Киев начал долгожданное контрнаступление против России.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.