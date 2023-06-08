Москва, 8 июня, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Российские военные сорвали планы ВСУ по выходу к Азовскому морю в ходе наступления на запорожском направлении. Об этом 8 июня заявил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё в совокупности с действиями подразделений и представителями родов войск сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю», — сказал Попов.

Как передавало ИА Регнум, командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что на запорожском направлении уничтожены три танка Leopard. Всего при попытке наступления ВСУ потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.

Он отметил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России проявили мужество и героизм при отражении наступления ВСУ.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.