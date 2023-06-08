Москва, 8 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Подразделения 42-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России проявили мужество и героизм при отражении наступления ВСУ. Об этом 8 июня заявил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу», — сказал Романчук.

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Как передавало ИА Регнум, Романчук заявил, что на запорожском направлении уничтожены три танка Leopard. Всего при попытке наступления ВСУ потеряли свыше 30 танков и более 350 человек.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но понесли колоссальные потери и отступили. Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились.