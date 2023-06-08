Москва, 8 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Группировка ВСУ, которая предприняла попытку наступления на запорожском направлении, включала в себя наиболее подготовленные соединения и части украинской армии, сообщили 8 июня в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На 58-ю армию (ЮВО РФ. — Прим. ред.) была возложена тяжелейшая миссия по обороне одного из важнейших стратегических направлений — запорожского. Группировка противника, которая была собрана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части. Одной из них является 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. В данной операции ее предназначением был прорыв обороны», — рассказал командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Иван Попов.

Заявление командующего армией было опубликовано в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Ранее командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что поздно вечером 7 июня командующий войсками военного округа доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на запорожском направлении, а утром 8 июня начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о результатах боя.

8 июня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Попытка была осуществлена силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Разведка своевременно обнаружила противника. Силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по нему был нанесён превентивный удар. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями, добавил министр.