Мелитополь, 8 июня, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Перед попыткой наступления на запорожском направлении ВСУ осуществили удары по позициям российских войск, заявил 8 июня командующий российской группировкой генерал-полковник Александр Романчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, удары были в том числе по пунктам управления и объектам тыла.

Романчук отметил, что у ВСУ не получилась внезапная атака на запорожском направлении благодаря российской разведке. «Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией, в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку», — рассказал генерал.

Таким образом, подытожил он, действия российских разведывательных подразделений не позволили ВСУ достичь внезапности выполнения своей задачи.

Накануне украинского наступления на Запорожскую область, рассказал Романчук, президент России Владимир Путин получил от российских военных доклады об обстановке. А утром 8 июня о результатах боя на этом направлении президенту рассказал начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Всего, по данным командующего группировкой, в результате неудачной атаки ВСУ потеряли 350 военных и свыше тридцати танков, в том числе три боевых машины Leopard.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее уже сообщал, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. В наступление они направили 47-ю механизированную бригаду численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.