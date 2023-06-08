Херсон, 8 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Зенитчиками соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении 8 июня был сбит украинский штурмовик Су-25, сообщили в экстренных службах области.

Минобороны России ПЗРК «Верба»

По их данным, в 12:30 8 июня ВСУ нанесли авиаудар на предельно малой высоте двумя Су-25 с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР). Отмечается, что свою боевую задачу украинские Су-25 не выполнили, ракеты упали в воду.

Один самолёт, отметили в экстренных службах, умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков был поражён в 6 км от стартовой позиции, для чего было применено две ракеты ПЗРК «Верба».

Как сообщало ИА Регнум, только с начала июня ВС России удалось сбить как минимум четыре украинских самолёта и два вертолёта.

Так, 6 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки сбили три самолёта ВСУ. Два Су-25 были сбиты в районах населённых пунктов Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, а истребитель Су-27 — в районе населенного пункта Андреевка ДНР.

Кроме того, ВКС России были сбиты и два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское ДНР.

1 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Запорожской области украинский самолёт Су-25.