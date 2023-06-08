В Истре простились с участником СВО, героически погибшим при исполнении
В Истре простились с участником СВО, погибшим при отражении атаки диверсантов под Белгородом
Истра, Московская область, 8 июня, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В подмосковной Истре простились с участником СВО Владимиром Кузнецовым, героически погибшим при отражении атаки украинских диверсантов в Белгородской области, сообщили 8 июня в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Кузнецов — командир полка, гвардии полковник, кавалер ордена «За военные заслуги», удостоенный медали Суворова и медали Жукова — был мужем главы городского округа Истра Татьяны Витушевой. Отпевание прошло в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. Проститься с полковником Кузнецовым приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Это был человек большой души. Я хочу принести соболезнования от себя, от всех коллег, которые знали нашего героя. И сегодня в этот тяжёлый траурный день я имею честь от имени президента Российской Федерации передать вам, дорогая Татьяна Семёновна, орден Мужества Владимиру Викторовичу», — сказал Воробьёв, обращаясь к жене погибшего.
Кузнецов закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского и Общевойсковую Академию, а затем продолжил службу в войсках и был в том числе участником контртеррористической операции в Чечне. С 2010 года он работал в главном управлении Госадмтехнадзора Московской области, а с 2022-го — в администрации Истры, откуда и был призван на военную службу по мобилизации в должности командира части.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге 18 мая простились с Игорем Истоминым, бардом, автором, писавшим в том числе для «Уральских пельменей». Он ушел добровольцем в зону спецоперации летом 2022 года и пропал без вести, сообщение о его гибели пришло лишь полгода спустя.