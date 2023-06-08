Сочи, Краснодарский край, 8 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Российский «АвтоВАЗ» представил на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи новую модель автомобиля Lada Aura.

Lada Lada Vesta Aura

По словам президента компании Максима Соколова, Lada Aura была разработана на базе седана Lada Vesta.

«Lada Vesta Aura — удлинённая версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ «Аурусу» небольшой — Аura — Аurus — созвучно», — заявил он в кулуарах выставки.

Кроме того, Соколов отметил, что Lada Aura подходит и для такси в классе комфорт и комфорт-плюс. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. В пресс-службе компании уточняли, что концерн будет выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D.

Кроме того, российская компания планирует начать выпуск новых моделей Lada с партнёрами из Китая на своих заводах в Тольятти и Ижевске в 2024 году.

В марте текущего года был собран первый автомобиль Lada Vesta NG с вариатором, поставкам которого не помешали санкционные ограничения. Руководство предприятия заявляло, что двухпедальная версия Vesta NG появится не ранее 2024 года.