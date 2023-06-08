Москва, 8 июня, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Видео размещено 8 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

На кадрах видно, как по передвигающейся вражеской технике наносятся удары, после чего машины начинают гореть.

Как ранее передавало ИА Регнум, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Противник был остановлен и отошёл с большими потерями. ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но понесли колоссальные потери и отступили. Все попытки украинских войск прорвать линию обороны провалились.