Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Погибший в Хургаде из-за нападения акулы был гражданином России, подтвердили 8 июня РИА Новости в МИД РФ.

Unsplash Акула

В министерстве заявили, что «подтверждают факт гибели россиянина 1999 года рождения».

Ранее в генеральном консульстве России в Хургаде выразили соболезнования родным и близким гражданина России, погибшего в результате нападения акулы. Как рассказал ИА Регнум российский генконсул, погибший — Владимир Попов.

По данным СМИ, он был не туристом, а релокантом.

Днём 8 июня дипломаты предупредили граждан России о гибели человека из-за нападения акулы и призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать устанавливаемые властями страны запреты на купание и дайвинг и неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы о необходимости выйти из моря.

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Нынешняя трагедия — далеко не первый случай нападения акул на туристов в Египте. В июле 2022 года произошла целая серия нападений: в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии, несколько дней спустя — гражданка Румынии.

В ноябре–декабре 2010 года в окрестностях Шарм-эш-Шейха в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, пожилая гражданка Германии погибла.