Москва, 8 июня, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Киев показал, что ему не нужно расследование того, что произошло на Каховской ГЭС, так как украинская сторона прекрасно знает о своей причастности к произошедшему. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июня заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Как заявил Климов, сомневаться в том, кто взорвал Каховскую ГЭС, не приходится. Это понимают и в России, и в Турции. Поэтому турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытался смягчить ситуацию, так как ему приходится общаться не только с Москвой, но и с Киевом. Хотя Киев, по словам сенатора, уж точно не способствовал его победе на выборах президента. В то же время Москва, продляя зерновую сделку, подтверждая намерение строить газовый хаб и АЭС, ведёт себя с Турцией совершенно по-другому.

Поэтому Эрдоган не стал обвинять Киев, но предложил собрать группу экспертов, чтобы они разобрались в том, что произошло. Но даже такое осторожное поведение, как констатировал Климов, «взбесило киевскую публику».

«Зачем им это расследование? Они что, не знают, кто это взорвал? Они взорвали, и у них нет никаких доказательств того, что к этому может быть причастна Россия. И любое действие со словом «расследование», если оно будет произведено, просто вынудит этих расследователей сделать выводы не в пользу Киева. А ему это совсем не нужно», — сказал сенатор.

Развивая эту мысль, он привел аналогию с гражданином, которого заподозрили в пьяном вождении, но который отказывается от медицинского освидетельствования.

«Но это не освобождает его от ответственности. Наоборот, отказ от освидетельствования убеждает в том, что его не зря остановили», — заметил Климов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в интервью телеканалу «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в грубой форме отверг идею о проведении расследования, предложенного Эрдоганом. Министр заявил, что такие расследования — это «игра в поддавки с русскими», а предлагающие такое «уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость».

Эрдоган, как известно, предлагал создать комиссию с участием представителей ООН, России, Украины и Турции, которые расследовали бы случившееся на Каховской ГЭС. Президент Турции обещал приложить все усилия для успешного проведения соответствующих переговоров.

В Госдуме инициативу Эрдогана предложили рассматривать в контексте его попыток остаться в истории как человек, который может выдвигать самые важные инициативы.

ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате дамба была частично разрушена, это привело к подтоплению нескольких десятков населённых пунктов в Херсонской области.