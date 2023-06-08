Бердянск, Запорожская область, 8 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области взорван автомобиль, сообщили 8 июня в экстренных службах области.

Кадр из видео Взрыв в Бердянске

По данным оперативных служб региона, взрыв прогремел примерно в 17:40 мск около дома номер 15 на улице Северной. Автомобиль загорелся.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД. О пострадавших пока не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, Бердянск, как и другие города и населённые пункты новых территорий России, находится под постоянным обстрелом со стороны украинских боевиков. Так, 2 июня в городе прогремели взрывы. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять город ракетами.

28 мая система ПВО отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск. В городской администрации сообщили, что все ракеты удалось уничтожить.

ВСУ наносили удары по Бердянску 25 мая. Кроме того, ещё один обстрел с применением четырёх британских ракет Storm Shadow и трёх ложных целей украинские военные нанесли 21 мая.