Киев, 8 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Задержки с поставками Киеву истребителей F-16 связаны со сложными техническими процессами. Об этом 8 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Завтрак с 1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Я говорил и ещё раз скажу: всё будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты», — сказал Кулеба.

Он добавил, что это непростой процесс и сейчас украинские военные работают над тем, чтобы всё организовать.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, но на Украине пока нет инфраструктуры для них.

По словам советника командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, украинские пилоты не приступали к обучению на истребителях F-16 в Британии. Он утверждает, что первые группы авиационных специалистов лишь отправились изучать возможность дальнейшего развёртывания обучения украинских лётчиков, об их подготовке речи не идёт.

Американский журналист Стивен Брайен заявил, что ВСУ не способны провести успешное наступление. По его словам, оно может привести к краху режима Зеленского.