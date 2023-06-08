Киев, 8 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «игре в поддавки» с Россией после его предложения разобраться в произошедшем на Каховской ГЭС. Об этом Кулеба заявил в эфире программы «Завтрак» на телеканале «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Эрдоган 7 июня в ходе телефонных бесед с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским предложил расследовать ЧП на Каховском водохранилище силами международной комиссии. Войти в неё, по мнению турецкого лидера, должны представители РФ, Украины, Турции и ООН.

Кулеба резко отреагировал на эту инициативу и заявил, что подрыв ГЭС хотят «натянуть на голову Украине». Он посоветовал Эрдогану «отдохнуть» и заявил, что тот играет «в поддавки с русскими».

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Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин в разговоре с Эрдоганом назвал подрыв Каховской ГЭС, который привёл к подтоплению нескольких районов Херсонской области, варварской акцией Украины и наглядным примером террористических методов киевского режима. Его турецкий коллега заявил о готовности Анкары приложить все усилия для успешных переговоров по поводу расследования, направленного на установление причин ЧП.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил ИА Регнум, что инициатива Эрдогана обусловлена его недавним непростым избранием на второй срок. Турецкий лидер хочет войти в историю как деятель, способный генерировать и выдвигать самые разные важные инициативы.