Москва, 8 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Если новым президентом Финляндии станет действующий министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, то это не принесёт существенных изменений в отношениях с Россией, а антироссийская риторика в республике продолжится. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на предстоящих выборах главы государства в 2024 году. Он отметил, что сегодня стране нужен президент для всего народа, поэтому он будет стремиться собрать всех финнов «за одним столом». Хаависто уже дважды баллотировался на пост президента Финляндии от партии «Союз зеленых», но проиграл, уступив действующему главе республики Саули Ниинистё.

Политолог Войко напомнила, что пока для российско-финских отношений Хаависто сыграл не самую положительную роль, так как он участвовал в кампании по принятию республики в НАТО. Поэтому ждать от его президентства улучшения риторики в сторону Москвы не приходится.

«Именно Хаависто подписывал вступление Финляндии в НАТО, хотя до этого он придерживался более сдержанных позиций. Когда вопрос встал более остро, то он принял активное участие по интеграции Финляндии в альянс. Хаависто делал много громких и жёстких заявлений в сторону Москвы, поэтому каких-то положительных или хотя бы нейтральных последствий от его президентств ждать не приходится. Он, наоборот, сделал шаг от нас», — отметила Войко.

При этом политолог указала на то, что позиция финского министра не всегда была такой однозначной и антироссийской. Она изменилась с обострением украинского конфликта, на который жёстко отреагировали в Финляндии. По словам Войко, Хельсинки довольно сильно раскручивали антироссийскую и даже русофобскую позицию. На этой волне удалось в довольно короткие сроки провести Финляндию в НАТО. Хаависто продолжает транслировать враждебную Москве политическую повестку и, как отметила эксперт, остаётся довольно популярным в народе политиком.

«Он известный политик Финляндии. Его спецификой и фокусом внимания является охрана окружающей среды. Он возглавляет партию «Союз зеленых» и является сторонником зелёной энергетики. Его позиция отвечает новой европейской этике. У него очень неплохие шансы на победу в президентских выборах», — указала Войко.

Политолог отметила, что нужно дождаться и других кандидатур на пост нового президента республики, а также возможных изменений в мировом политическом пространстве. Но на данный момент, по мнению Войко, Пекка Хаависто имеет все шансы на победу в президентских выборах Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня финское правительство сообщило о намерении выдворить из страны девять сотрудников российского посольства, которые якобы выполняли разведывательные функции.

Ранее Россия объявила о закрытии с 1 июля канцелярии посольства в финском Лаппеенранте. В МИД РФ был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря, которого уведомили о решении российской стороны. МИД РФ заявило сокращении взаимного консульского присутствия.