Гагра, Абхазия, 8 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Штраф за нахождение в купальнике или в обнажённом виде за пределами пляжей в Абхазии увеличен в 20 раз, с 300 до 6000 рублей, соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях внесли 8 июня депутаты парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», — сказано в тексте постановления.

Туристы вносят существенный вклад в бюджет Абхазии, но власти страны считают необходимым не забывать о национальном менталитете и моральных принципах, цитирует ТАСС выступление депутата Даута Хутабы.

«Многие находящиеся у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание необязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения», — сказал депутат.

Закон вступит в силу 1 августа, до этого срока местные власти должны будут оповестить жителей и гостей Абхазии об увеличении штрафов посредством размещения информационных стендов.

Как сообщалось ранее, с 2023 года в Абхазии отменили курортный сбор. Он составлял 30 рублей и взимался с иностранных граждан, которые находились на территории страны не менее трёх дней. Администрирование этой нормы требует большего объёма средств, нежели собирается в бюджет, пояснили авторы инициативы.

В 2021 году Абхазию посетили около 1,5 млн туристов, что стало рекордном за всё постсоветское время.