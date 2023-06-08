Киев, 8 июня, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Национальный совет Украины на заседании 8 июня аннулировал лицензии семи оппозиционных каналов, говорится в сообщении, размещённом на сайте совета.

Стрингер/РИА Новости

В том числе в список попали телеканалы «Наш», «Макси ТВ», 112, Newsone, ZIK, Ukrlive, «Первый независимый». Как рассказал член совета Александр Бурмагин, этот документ запустит один из механизмов закона Украины «О медиа», который «касается противодействия информационной экспансии и действиям государства-агрессора».

Как ранее сообщала немецкая газета Der Freitag, киевские власти с целью освещения действий ВСУ только с выгодных позиций ввели цензуру для западных СМИ. В частности, командование ВСУ ограничило работу журналистов как в прифронтовых районах, так и в зоне боевых действий. Некоторые территории можно посетить лишь в сопровождении военных, на других и вовсе не разрешают работать.

ИА Регнум ранее передавало, что с 31 марта на Украине вступил в силу закон «О медиа», предусматривающий право закрыть или оштрафовать любое средство массовой информации. Так, по приказу президента Украины Владимира Зеленского на территории страны было заблокировано вещание новостных телеканалов «112-Украина», «NewsOne» и «ZIK» из-за несовпадения их позиций с политикой властей.