Ставрополь, 8 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Ставропольский край окажет поддержку жителям Херсонской области, эвакуированным из-за подтоплений, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. Дома пострадавших оказались под водой в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня.

ИА «Победа 26» Ставрополье поможет пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Владимиров отдал поручение главам территорий сфокусировать внимание на поддержке оказавшихся в зоне подтопления. Среди пострадавших как мирные жители Херсонской области, так и российские военнослужащие.

«Если требуется дополнительная помощь — от компактных помп до вещей личного пользования, — её надо оказать», — цитирует Владимирова «Победа 26».

Глава Ставрополья отметил, что из региона еженедельно направляют гуманитарную помощь для бойцов. Накануне в зону проведения СВО приехали четыре грузовика с необходимыми вещами. Также край поддерживает эвакуированных с приграничных территорий жителей Белгородской области. На сегодняшний день в регион направили первые 25 тонн гумпомощи.