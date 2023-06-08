Москва, 8 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации, с помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Отмечается, что Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения спецоперации.

В ходе работы на одной из баз резерва министр обороны проверил организацию проведения мероприятий по приёму и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к её отправке в войска.

«Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приёма техники от предприятий», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Шойгу поручил в кратчайшее время готовить военную технику для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении.

Российская разведка своевременно обнаружила противника, после чего силами авиации, артиллерии и противотанковыми средствами по нему был нанесён превентивный удар.