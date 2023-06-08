В Центральной России за террористические преступления задержали 20 человек
Росгвардия: в Центральной России с начала года за террористические преступления задержали 20 человек
Москва, 8 июня, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии с начала 2023 года по подозрению в совершении террористических преступлений в Центральной России задержали 20 человек, сообщили 8 июня в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
«Подразделениями ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии выполнено почти 20 тыс. задач, задержаны более 3 тыс. нарушителей», — говорится в сообщении.
Там добавили, что по подозрению в совершении преступлений террористической направленности были задержаны 20 человек.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что враждебные действия киевского режима против России продолжаются, теракты в стране организует Киев.
Он добавил, что российские силовики продолжают бороться с террористами.