Москва, 8 июня, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии с начала 2023 года по подозрению в совершении террористических преступлений в Центральной России задержали 20 человек, сообщили 8 июня в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

«Подразделениями ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии выполнено почти 20 тыс. задач, задержаны более 3 тыс. нарушителей», — говорится в сообщении.

Там добавили, что по подозрению в совершении преступлений террористической направленности были задержаны 20 человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что враждебные действия киевского режима против России продолжаются, теракты в стране организует Киев.

Он добавил, что российские силовики продолжают бороться с террористами.