Калуга, 8 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Большая группа детей оказалась на обочине трассы Калуга-Тула в результате конфликта с водителем автобуса, который вёз их с базы отдыха в Калужской области. Об этом глава региона Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале.

Кадр из видео Водитель автобуса бросил группу детей на трассе в Калужской области

Калужский экипаж госавтоинспекции обнаружил детей на трассе во время патрулирования. Школьники рассказали, что они из Москвы, а в Калужской области находились на отдыхе. Водитель, который приехал за ними на автобусе, неподобающим образом вёл себя на дороге.

Конфликт закончился тем, что мужчина высадил детей и сопровождающих их взрослых на трассе в районе посёлка Дугна и уехал, отметил Шапша. Он поручил уполномоченному по правам ребёнка в регионе Ирине Агеевой взять ситуацию на свой контроль.

За детьми отправили другой автобус из Калуги. Инспекторы оставались со школьниками до его прибытия, а затем сопроводили автобус до границы региона.

С детьми всё в порядке, но ситуация требует детального разбора, подчеркнул Шапша.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее социологи выяснили, о чём чаще всего беспокоятся родители, когда отправляют детей на летний отдых. На первом месте — опасения из-за возможных пищевых отравлений в лагерях и рисков, связанных с безопасностью (по 15%), на втором — тревога из-за вирусов и инфекций (10%), на третьем — проблемы с дисциплиной (9%).